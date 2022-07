Nur durch Händeschütteln mit Affenpocken infiziert

„Dachte sofort an Covid“

Eine Woche später traten dann auf einmal Fieber und Muskelschmerzen bei dem Mann auf: „Ich dachte sofort an Covid und machte innerhalb von 48 Stunden drei PCR-Tests, die alle negativ waren.“ Dennoch ging er auf Nummer sicher und arbeite in der Zeit von zu Hause aus. Obwohl sich sein Zustand kaum besserte, ging er schließlich doch zur Arbeit. Als er dort den Roller stehen sah, merkte er, dass er deutlich weniger Luft in den Reifen hatte.