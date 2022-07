Affenpocken: Katastrophenfall in New York verhängt

Infektionsrisiko auch in Europa hoch

Nach der jüngsten Erfassung der WHO sind knapp 23.000 Affenpocken-Fälle weltweit bestätigt worden. Besonders betroffen ist demnach die Region Europa mit mehr als 14.000 Fällen. In Österreich wurden laut AGES (Stand 22.07.2022) 99 Fälle von Affenpocken gemeldet. Im Gegensatz zum Rest der Welt schätze die WHO das Infektionsrisiko in Europa als hoch ein, sagte der WHO-Chef.