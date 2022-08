4000 Hungrige lösten eine Knödel-Lawine aus

Das Wetter mit milden 25 Grad trug das seine dazu bei, dass die Knödel-Lawine in der ab dem Stadtplatz abgesperrten Schernbergstraße so richtig ins Rollen kam: „Die Leute sind nicht auf den Berg, auch nicht ins Schwimmbad gegangen. Das ist ein Lottosechser für uns“, freute sich Markus Pichler. Der 41-jährige Radstädter hat die Gaumenfete bereits zum 15. Mal organisiert. „Diesmal könnte es einen Rekord geben. Wir haben 1000 Sitzplätze, die zwischen 11 und 21 Uhr drei- bis viermal gefüllt werden. Je Gast kann man mit zwei Knödeln rechen, da werden den Tag über an die 8000 Stück verkauft!“