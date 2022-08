TikTok-Zimtschnecke geht viral

Es gibt Rezepte, die sind so einfach, man glaubt es kaum. Auf der Jugendplattform Tiktok hört man, wenn man einmal das Zimtschnecken-Rezept des Tiktokers Grilledcheesesocial sieht (der wirkliche Ursprung ist ungewiss), will man nur noch auf diese Weise Zimtschnecken zubereiten. So und nicht anders: