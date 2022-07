Partnersuche mit 90: „Eine Jüngere zum Reden“

Im selbst gebauten Heim in Villach gehen wohl Frauen ein und aus: Pflegerinnen lassen sich bereitwillig in Josefs Lieblingshobby, das Kartenspiel Jolly, einschulen. „Aber mit dem Reden ist es schwer.“ Und darum geht es dem vierfachen Vater im Lebensabschnitt 90 Plus; um Kommunikation. „Ich will einfach, dass jemand da ist zum Reden, das sollte man auch im Alter noch können.“