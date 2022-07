Koubek: „Das ist so beeindruckend an Misolic“

Stefan Koubek zu Gast in unserem TV-Studio am Center Court der Generali Open in Kitzbühel! Im Gespräch mit Michael Fally sinniert er - aus Termingründen vor dem Finale aufgezeichnet - über den „so beeindruckenden“ Filip Misolic, Dominic Thiem, seine eigenen Erinnerungen an Kitzbühel und seine Kommentatoren-Tätigkeit bei ServusTV.