Drei Stunden Verzögerung auf Salzburgs Straßen

Drei Stunden Verzögerung gibt es alleine auf der Salzburger Autobahn. Doch bereits auf der deutschen Autobahn A8 gibt es Stau. Die Abfahrtssperren sind aktiv und Gurtner appelliert an die Autofahrer, nicht abzufahren. „Dort staut es sich dann auch und dann kann es noch länger dauern“, so Gurtner. Auch der Rückreiseverkehr setzte am Samstag bereits ein. Laut dem ÖAMTC staut es in beide Richtungen. Am Sonntag soll sich die Lage jedoch etwas verbessern.