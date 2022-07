Dutzende Tote bei schweren Unwettern im Iran

Im Iran sind bei schweren Unwettern mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Das gab ein Sprecher des Roten Halbmonds am Samstag bekannt. In der Hauptstadt Teheran und vier weiteren Provinzen werden noch Dutzende Menschen vermisst, so ein Sprecher des Nachrichtenportals „Entekhab“. Die Behörden befürchten weitere Tote.