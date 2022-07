MotoGP-Legende Valentino Rossi feiert Premiere

Lucas Auer legt in Spa vom zweiten Startplatz der Gold-Cup-Wertung los - der DTM-Pilot ist begeistert von Rossi: „Unglaublich, so ein Name, so ein Charakter, es ist mir eine Ehre, mit so einem die Rennstrecke zu teilen“, so der Tiroler, „brutal, wie viele Leute vor Ort sind, um ihn zu sehen, und wie die hier ausflippen. Und Valentino macht einen Mega-Job!“