Tragische Mahnung | „Tirol aufgeben“

Tragische Mahnung. Monatelang wurde eine oberösterreichische Hausärztin von Impfgegnern mit Mord bedroht - nun ist sie tot! Sie hat sich, nachdem sie ihre Ordination schon Ende Juni wegen der Bedrohungen geschlossen hatte, das Leben genommen. Erschütternd! Und hoffentlich aufrüttelnd. Wie es in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ Claus Pándi in seinem Kommentar schreibt: Der Tod der Ärztin ist eine tragische Mahnung. Das, was seit vielen Monaten „eigentlich unübersehbar aus dem Untergrund obskurer Telegram-Gruppen an die Oberfläche schäumt, ist brandgefährlich. Die Strategie des gepflegten Wegschauens der heimischen Schlafwandler kann wie bei der Entwicklung in Putins imperialer Diktatur direkt in die Katastrophe führen.“ Längst gehe es nicht mehr um Kritik an den politischen Zuständen. Pándi: „Das was wir erleben, ist eine systematische Verrohung eines (noch) sehr kleinen Teils der Gesellschaft. Eine giftige Mischung aus Impfkritikern und Gegnern der Sanktionen gegen Russland.“ Da gebe es nicht wenige, die sich lieber heute als morgen dem System Putins unterwerfen würden, „in der Illusion, das Leben ginge danach weiter wie früher“. Doch die Bereitschaft zur Kapitulation vor der Pandemie und vor dem russischen Regime sei nicht das Ergebnis nüchterner Überlegungen. „Es ist eine von Angst getriebene Wut. Eine Wut, die in Raserei gegen Menschen umschlägt, die Dinge anders sehen.“ Daher, meint unser Autor, sollten wir zum Andenken an die zu Tode gemobbte Ärztin „die Werte der Freiheit unserer Heimat mit allen zivilen Mitteln verteidigen“. Ein Kraftakt - aber nicht auszudenken, was passiert, wenn dieser nicht gelingt!