Schwab nach PGA-Startrunde im soliden Mittelfeld

Lukas Nemecz hatte davor beim World-Tour-Event in St. Andrews in Schottland mit einer 71 von eins unter Par begonnen. Dem von einer Schulterblessur beeinträchtigten Steirer gelangen auf dem Fairmont-Nebenkurs zwar sechs Birdies, mit drei Bogeys und einem Doppel-Bogey landete er auf Position 107. Auf den prognostizierten Cut fehlen ihm vor seiner Runde am Freitagnachmittag zwei Schläge.