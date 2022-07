Neue Altach-Torfrau hat mehr „Fans“ als Rapid Wien

Charlotte Voll: Absolut. Gerade hier in Altach. Die Mädels arbeiten fast alle noch und kommen trotzdem am Abend zum Training, spielen am Wochenende und haben eigentlich so gut wie nie frei. Was da für ein Engagement, für ein Einsatz dahintersteckt. Das machst du nicht für das Geld. Das machst du, weil es deine Leidenschaft ist. Bei den Herren geht es inzwischen um richtig, richtig krasse Summen.