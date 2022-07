Niederösterreicher stecken nun Geld ins Eigenheim

Was tun, wenn der Euro praktisch jeden Tag weniger wert wird? In Niederösterreich ist die Sache klar: Unsere Landsleute lassen das Geld vermehrt in Sanierungsmaßnahmen und Bauarbeiten fließen oder kaufen ein Eigenheim. Das hat eine von der HYPO-NÖ in Auftrag gegebene Studie von Marketagent ergeben.