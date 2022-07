Österreichs NHL-Hoffnungen verpassen die U20-WM

„Ich bin dankbar für die jetzige Pause. Dadurch kann ich mich voll und ganz auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren“, sagte Kasper. Der 18-Jährige wurde beim diesjährigen NHL-Draft in Runde 1 an Position 8 von den Detroit Red Wings gewählt, Vinzenz Rohrer in Runde 3 von den Montreal Canadiens.