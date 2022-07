An Nummer 8 gedraftet: Kasper kennt sein NHL-Team!

„Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, von so einem guten und coolen Team gedraftet worden zu sein. Ich werde ein paar Tage brauchen, bis ich es realisiere“, so der Kärntner in einem ersten Statement. Kasper ist erst der vierte österreichische Erstrunden-Draft. Nur Thomas Vanek, der 2003 von den Buffalo Sabres an Nummer 5 gewählt worden war, wurde höher gedraftet. Marco Rossi 2020 (Nr. 9, Minnesota Wild) und Michael Grabner 2006 (Nr. 14, Vancouver Canucks) kamen einst etwas später an die Reihe.