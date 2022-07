Klagenfurter Marco Kasper hat jetzt rote Flügel

Der Traum ging in Erfüllung! Eishockey-Talent Marco Kasper wurde beim NHL-Draft in Montreal in Runde eins als Nummer acht gezogen – von 224 Talenten weltweit. Der 18-jährige Klagenfurter ist erst der vierte Österreicher, dem das gelang – nur Superstar Thomas Vanek war besser, kam schon als Fünfter an die Reihe.