Fußgänger (69) lag schwer verletzt auf der Straße

Ein 36-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Montag gegen 9.15 Uhr auf der L536 von Vorchdorf kommend nach Pettenbach. Als der Lenker bei einem Fußgänger vorbeifuhr, der am Gehsteig ging, und er in den Rückspiegel sah, bemerkte der Lenker, dass der Mann auf der Straße lag.