Vermeintliche „Tankbetrüger“ waren zwei Illegale

Die Polizei wurde am Montag um 6.50 Uhr in Linz von einer Passantin auf einen PKW aufmerksam gemacht, dessen Lenker die Tankrechnung angeblich nicht bezahlt und die Tankstelle gerade verlassen habe. Noch vor einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle verließen zwei Insassen das Auto und ergriffen zu Fuß die Flucht in Richtung Wasserwald. Beide Personen konnten von der Polizei angehalten werden.