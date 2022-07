6,21 Meter! „Für Weltrekord gibt‘s ein paar Bier“

27 Zentimeter zwischen Gold und Silber

„Dieser Rekord macht mich total glücklich, ich hatte schon etwas Druck heute. Den ganzen Tag war ich höchst konzentriert“, erzählte Mondo Duplantis. Die Atmosphäre im Stadion Hayward Field, wo es wenigstens am Schlusstag eine ganz große Stimmung gab, spornte ihn zusätzlich an. „Ich mag es, wenn die Fans auf den Rängen stehen und mich anfeuern.“ Hayward Field, und zwar noch das alte, wunderbare Stadion mit den steilen, hohen Rängen, auf dem Campus der University of Oregon habe seit seinem Diamond-League-Sieg hier vor ein paar Jahren etwas Spezielles. „Das hat einen Platz in meinem Herzen!“