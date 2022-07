Leichtathletik-WM: Zwei Weltrekorde zum Ausklang

Näher an die Unantastbaren

Die Fabelweltrekorde und eine weitere Flut von Klasseleistungen zeigten an der Spitze einen enormen Aufwärtstrend. Sie zeigten vor allem auch, dass es den eigentlich unantastbaren Legenden wie Usain Bolt und Jackie Joyner-Kersee eines Tages sehr wohl bei ihren Traumrekorden an den Kragen gehen kann. US-Boy Noah Lyles näherte sich über 200 m bei seinem WM-Gold in 19,31 schon gefährlich nahe dem Bolt-Rekord von Berlin 2009 in 19,19 Sekunden. „Ich war in Weltrekordform, bin aber auch mit dem US-Rekord mehr als zufrieden“, sagte er.