Bitteres EM-Aus: „Ich will einfach nach Hause“

Ihr Team hat vor der Partie am Mittwoch (21 Uhr) in Milton Keynes zwei Tage weniger Vorbereitung als der Rekord-Europameister: Die DFB-Frauen waren bereits am Donnerstag mit dem 2:0 gegen Österreich ins Halbfinale eingezogen. Exakt 24 Stunden davor und damit schon am Dienstag spielen in Sheffield England und Schweden um den zweiten Finalplatz.