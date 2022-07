Frankreich ringt Titelverteidiger Holland nieder!

Frankreich steht bei der Frauen-Fußball-EM nach einem Erfolg über Titelverteidiger Niederlande im Halbfinale! Eve Perisset traf am Samstag beim 1:0 nach Verlängerung in der 102. Minute per Foul-Elfmeter entscheidend, nachdem es nach regulärer Spielzeit 0:0 gestanden war. Die Französinnen ließen dabei hochkarätige Chancen ungenutzt. Im Duell um das Finale treffen „Les Bleues“ am Mittwoch auf Deutschland. Das zweite Halbfinale bestreiten am Dienstag England und Schweden.