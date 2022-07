Mit 80 Jahren im Sprint zum ersten WM-Titel

Seit gut 50 Jahren betreibt Otto Venhauer vom OLCU Viktring den Orientierungslauf-Sport. Mit 80 Jahren gelang ihm nun der größte Erfolg: Bei der Weltmeisterschaft in Apulien holte er sich den Titel in der Altersklasse 80 plus. Als einziger Österreicher unter den 100 Startern gewann er den Sprint, der durch die Gassen von Peschici führte, mit 1:10 Minuten Vorsprung. Seine Frau Dietlinde schaffte Platz neun.