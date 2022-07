„Ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben“

Rückblende: Der mittlerweile 35-jährige beliebte Chef der Pizzeria „Gusto Italiano“ in Jenbach macht am 5. April gegen 14.30 Uhr am Radweg an der Bahnstrecke zwischen Jenbach und Stans einen Spaziergang mit seinem Hund „Aris“. „Wir waren schon fast zurück, ich nahm ,Aris‘ von der Leine, um mit ihm zu spielen“, erzählt der gebürtige Kurde, der im Alter von drei Jahren mit der Familie nach Mayrhofen kam.