Hund von Zug getötet: Herrl bei Sturz verletzt

Ein Passant, der den Vorfall beobachtete, setzte einen Notruf ab und leistete dem Verletzen umgehend Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mittels Notarzthubschrauber „HELI 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. „Der Hund verendete an der Unfallstelle“, so die traurige Meldung der Exekutive.