Tierrettung missglückt: „Herrchen“ kämpft um Leben

Bestürzung herrscht nach dem tragischen Unfall in Tirol, bei dem am Dienstag ein Jenbacher (34) zwischen Jenbach und Stans wohl von einem Zug erfasst worden sein dürfte und schwerste Verletzungen erlitt. Der Mann, der seinen Hund von den Gleisen holen wollte, liegt in der Klinik, der Hund kam ums Leben.