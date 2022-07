F1-Krach! Red Bull fürchtet Mercedes-Komplott

Die FIA will das „Porpoising“ - also das Hüpfen der Formel-1-Boliden bei hoher Geschwindigkeit - in den Griff bekommen. Vor allem Mercedes hat mit diesem Problem zu kämpfen. Die Maßnahmen des Weltverbands sehen unter anderem vor, dass die Unterboden-Kanten in der nächsten Saison angehoben werden. Was einen großen Einfluss auf das Design der Autos für die kommende Saison hätte.