Die „rote Göttin“ jubelt über den „Super-Trick“

„Grandissimo Ferrari, grande Carlos“, funkte Charles Leclerc aus dem Auto an die Box der „roten Göttin“. Mit einer starken Teamleistung holte der Monegasse auf dem Circuit Paul Ricard seine 16. Poleposition. „Ohne Carlos wäre es deutlicher enger geworden“, schmunzelte Leclerc etwas später und analysierte. „Ich hatte das ganze Wochenende über kein gutes Gefühl. Zum Glück haben wir das fürs Qualifying wieder umdrehen können. Jetzt fühlt sich das Auto gut an und ich hoffe, wir können das am Sonntag finalisieren.“ Nachsatz: „Aber wir müssen schauen, was da von Red Bull kommt, die haben in den Trainings nicht ganz durchschaubare Zeiten gefahren.“