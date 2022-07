Formel-1-Qualifying in Le Castellet ab 16 Uhr LIVE

Eines steht bereits jetzt fest: Ferrari-Pilot Carlos Sainz wird den Grand Prix zehn Startplätze weiter hinten in Angriff nehmen müssen. Der Spanier wird mit der Rückversetzung für den Einbau einer neuen Steuerelektronik über das erlaubte Kontingent hinaus bestraft. Sainz belegt in der WM-Wertung den vierten Rang. Im jüngsten Großen Preis vor zwei Wochen in Spielberg schied er mit einem Motorschaden aus. Eine Woche zuvor hatte er in Silverstone seine Siegpremiere in der Formel 1 gefeiert.