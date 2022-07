St. Pölten schlägt Dornbirn ++ GAK vs. FAC 0:0

In St. Pölten legten die „Wölfe“ früh vor: Ein eklatanter Fehlpass von Dornbirns Matheus Favali nach einem Einwurf der Vorarlberger bescherte Jaden Montnor in der 2. Minute eine Chance, die der Niederländer auch nützte. Ein weiterer Treffer der Niederösterreicher lag in der Luft, die amerikanische Wolfsburg-Leihgabe Ulysses Llanez traf die Stange (18.).