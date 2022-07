Ärger über Solar-Strom, der nicht ins Netz darf

Bis 2030 will man in OÖ 200.000 PV-Anlagen errichten, nach zwei Jahren Projektzeit sind es schon 50.000. „Niemand hatte zuvor mit so einem Andrang gerechnet“, so Achleitner. Im Jahr 2018 gab es bei der Netz OÖ rund 3100 PV-Anträge, heuer im ersten Halbjahr 18.000.