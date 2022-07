Die Steirer und ihr Arnie: Noch immer ein Star

Ganze 42 Jahre lang hat Herr Lugus - so stellt er sich uns vor - in Las Vegas, Nevada, als Toningenieur gearbeitet. Am Samstagmittag genießt er ein Eis in der Grazer Innenstadt. Als wir ihn auf Arnold Schwarzenegger ansprechen, lacht er. „Ich kann mich noch erinnern, als ,Conan der Barbar’ (1982, Anm.) rausgekommen ist, da war ich 16 oder so. Da sind wir mit Keulen und nacktem Oberkörper ins Kino gegangen. Ich hab den Arnold immer gemocht.“