Routinier wartet! Thiem kennt Kitz-Auftaktgegner

Das österreichische Trio im Hauptbewerb des ATP-Tennisturniers von Kitzbühel hat am Samstag eine durchaus gute Erstrunden-Auslosung erwischt. Der per „protected ranking“ ins Feld gekommene Gstaad-Halbfinalist Dominic Thiem bekommt es am Dienstag (19.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) mit dem französischen Routinier Richard Gasquet zu tun. Die Wildcard-Spieler Jurij Rodionov und Filip Misolic wiederum treten gegen Spieler aus der am Samstag begonnenen Qualifikation an.