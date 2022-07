Dominic Thiem gegen Berrettini ab 11 Uhr LIVE

Mit einem 6:4 und 6:3 gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas erreichte er sein erstes Tour-Semifinale seit Mai 2021 in Madrid. „Ich bin über die Fortschritte wirklich froh, es war aufregend, vor vollen Zuschauertribünen zu spielen, das ist ja unüblich zu so einer Zeit“, genoss er sein Viertelfinale. „Nur mit dem Ausservieren bin ich nicht zufrieden!“ So führte er im ersten Satz 5:2, verlor jedoch postwendend seinen Aufschlag zu null. Erst mit dem nächsten Service machte Thiem den Sack zu. Im zweiten Durchgang nahm er Varillas gleich zweimal den Aufschlag ab, doch wieder kämpfte er mit dem Problem der Finalisierung. Die schließlich nach 1:47-Stunden Spielzeit dann doch gelang. „Ich habe es geschafft, an die Leistung vom Achtelfinale gegen Delbonis anzuschließen!“ Obwohl die Nerven einmal mehr flatterten. Für Dominic leicht erklärbar. „Der Druck ist relativ groß, ich brauche die Punkte, um im Ranking weiter raufzukommen!“