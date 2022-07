Misolic über Thiem: „Sicher ist er bald dort“

Mit den US Open steht Ende August der nächste Grand Slam an. Gespielt wird auf Hartplatz - definitiv ein Vorteil für Misolic. „Allein vom Bewegen her ist’s glaube ich ein bisschen leichter“, rechnet er sich in den USA bessere Chancen aus. Um sich bestens vorzubereiten, stehen kurz davor in Übersee ein paar Vorbereitungsturniere an.