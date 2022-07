Jubel nach „totalem Wahnsinn“ bei der Frauen-EM

Schweden war als drittes Team nach England und Österreich-Bezwinger Deutschland ins EM-Halbfinale eingezogen. Der Titelgewinner von 1984 spielt nun am Dienstag in Sheffield gegen Gastgeber England um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli im Wembley-Stadion von London. Die deutsche Mannschaft trifft am Mittwoch in Milton Keynes auf den Sieger des letzten Viertelfinales am Samstagabend zwischen Titelverteidiger Niederlande und Frankreich.