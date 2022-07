Große Fußball-Lust siegte über Verletzungsfrust

Alles vergessen, acht Monate später stand er wieder am Feld. Im Cup am Samstag in Köttmannsdorf traf er gar zum 3:1-Endstand. „Das ist einer meiner größten Erfolge“, ist Gabbichler glücklich. Die Fußball-Lust besiegte den Verletzungsfrust. Heute geht es in der Liga gegen Vize-Meister FAC los. „Wir sind heiß drauf, wollen vor unseren Fans mit einem Sieg starten.“