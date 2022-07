Umweltministerin erteilt Tempo 100 eine Absage

Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nötig

„Ich bin überhaupt nicht zurückhaltend beim Thema Energiesparen“, betonte Gewessler nun. Die Handlungsmöglichkeit in der Energielenkung gebe es aber nur im Falle eines absoluten Versorgungsnotstandes. „Wir sind derzeit nicht in so einer Situation“, so die Ministerin. Für eine entsprechende Verordnung brauche es als Voraussetzung dann auch eine Zweidrittelmehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats.