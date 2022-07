Nun Gerüchte über ernsthafte Erkrankung Selenskyjs

„Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit. Russland hat heute weitere gefälschte Nachrichten veröffentlicht, dass Präsident Selenskyj den Staat nicht regiert, weil er aufgrund seines ernsten Gesundheitszustands im Krankenhaus oder besser gesagt, auf der Intensivstation liegt. Hier bin ich also im Büro. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt wie jetzt“, teilte Selenskyj in einer Videobotschaft (siehe oben) mit.