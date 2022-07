Zwei Parteien mit Gipfel zum Thema Sicherheit

ÖVP will Kameraüberwachung

Agieren lautet auch das Fazit des Forums, das die VP initiierte. Im Zuge dessen ließ man rechtliche Möglichkeiten der Videoüberwachung prüfen. Das Ergebnis: Ja, Aufnahmen dürften aber nur im Anlassfall angesehen und 72 Stunden lang aufgezeichnet werden. Die VP will das umsetzen. „Jede kriminelle Handlung ist eine zu viel“, so VP-Spitzenkandidat Florian Kamleitner. Bei der Gemeinderatswahl am 4. September will er Resch den Bürgermeistersessel abluchsen.