Spuren der Verwüstung in der Kremser Innenstadt

Auf Nachfrage der „Krone“ berichtet ein Betroffener aber anderes. Otto Raimitz ist Konditor und Lokalbesitzer. Sein Betrieb wurde in den vergangenen Wochen gleich mehrmals von Rowdys heimgesucht: „Beim bislang letzten Mal wurde am vergangenen Wochenende mein Gastgarten verwüstet. Der Schaden beträgt rund 3500 Euro. Ich will niemandem die Schuld dafür geben, aber es muss bald etwas gegen solche Vorfälle unternommen werden“, pocht Ramitz darauf, dass von der Stadt endlich Maßnahmen gesetzt werden.