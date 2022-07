Sturm-Kapitän lüftet süßes Geheimnis

Kinder, wie die Zeit vergeht! Seit 2016 ist Stefan Hierländer schon bei Sturm, nur Ersatztormann Tobias Schützenauer ist noch länger beim Klub. Vor seiner siebenten Saison in der schwarzen Wäsch’ lüftet der Sturm-Kapitän in der „Steirerkrone“ ein süßes Geheimnis: „Ich habe in der Sommerpause still und leise am Weißensee geheiratet. Ich glaube, das weiß nicht einmal der Klub“