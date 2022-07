99ers angelten sich einen finnischen Verteidiger

179 cm groß und 81 kg schwer ist Verteidiger Aleksi Salonen, der aus der höchsten finnischen Liga kommt. In der „Liiga“ brachte es der 29-Jährigeauf 493 Spiele, erzielte dabei 28 Treffer und bereitete 78 weitere vor. „Ich habe mich lange mit Headcoach Johan Pennerborn unterhalten. Wir sprachen darüber, welche Art von Eishockey in Graz in der kommenden Saison bei den 99ers gespielt werden soll. Und das hat sich alles sehr gut angehört. Ich habe mich unter anderen auch bei Ben Blood über Graz und die Liga erkundigt“, meinte der 29-jährige Finne in einem ersten Statement des Klubs und tönt gleich: „Ich habe ein großes Ziel: Ich will mit Graz unbedingt in die Play-offs kommen!“