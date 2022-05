USA stellen Milliarden für CO2-Speicherung bereit

Direct Air Capture ist ein Verfahren, um CO2 direkt aus der Umgebungsluft zu filtern. Das abgeschiedene CO2 wird dann tief unter der Erde dauerhaft gespeichert oder für die Verwendung in langlebigen Produkten wie Beton umgewandelt, die eine Freisetzung in die Atmosphäre verhindern. Dies unterscheidet sich von CO2-Abscheidungssystemen in Industrieanlagen und Kraftwerken, die verhindern, dass zusätzliche Emissionen in die Luft gelangen.