Treue Seele: Goalie vor 500. Spiel für seinen Club

„Spitzenreiter“ ist dabei der FC Egg mit 13 Spielern im Eliteliga-Kader, die noch nie den Verein gewechselt haben. Darunter Klub-Ikone Fabian Fetz, der in der neuen Saison das 500. Spiel für Egg absolvieren wird. Neun Spieler des FC Wolfurt haben von Kindesbeinen an beim Klub gekickt, der längstdienende in der Kampfmannschaft ist Benjamin Neubauer, der demnächst sein 300. Spiel für die Wolfurter bestreitet. „Altgediente“ sind bei Admira Dornbirn nicht nur Spieler: Marco Pichler stand seit 2009 in 282 Spielen am Platz, Trainer Herwig Klocker leitet seit 2009 die sportlichen Geschicke, Gerhard Ritter ist seit 1998 Obmann der Admiraner.