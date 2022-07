Ukraine: Russen schießen Getreidefelder in Brand

Im Juli werden in der Ukraine - das Land war vor dem Krieg der fünftgrößte Weizen-Exporteur der Welt - eigentlich die Getreidefelder abgeerntet. Laut Angaben aus der Hauptstadt Kiew sind die Felder im Süden des Landes aber immer häufiger das Ziel russischer Angriffe. Mit Streubomben will man sie offenbar bewusst in Brand stecken. Die Ukraine sieht darin einen Versuch Moskaus, die weltweite Lebensmittelkrise gezielt zu verschärfen.