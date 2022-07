Russlands Truppen rücken im Donbass weiter vor

Bei den Gefechten um den Donbass im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen weitere Geländegewinne erzielt. „Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest“, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstagabend in seinem Lagebericht mit.