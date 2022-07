Sommer-GP-Auftakt mit Kramer, aber ohne Kraft

Cheftrainer Harald Rodlauer nimmt den Sommer-Bewerb sehr ernst. „Man sieht dabei sehr gut, wo man selbst steht und wo die Konkurrenz steht. Außerdem hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dass diejenigen, die Sommer vorne dabei sind, auch im Winter mit den Ton angeben“, erklärte der Steirer. Deswegen werde aber nicht immer die erste Garnitur zum Zug kommen. So etwa bei der zweiten Station vom 5. bis 7. August in Courchevel, wo dann aber erstmals Stefan Kraft, Manuel Fettner und Co. in Aktion treten werden.