Wurz zu F1-Wirbel: „Nun sind wir wie beim Tennis“

Hart am Limit. Oder darüber hinaus? 43 Rundenzeiten wurden zuletzt in Spielberg wegen Überfahren der Streckenbegrenzung gestrichen, beim Formel-1-GP von Frankreich dürften es am Wochenende noch mehr werden, in Le Castellet verleiten weitläufige Asphalt-Auslaufzonen dazu. Die Piloten beschweren sich über die Strafen, Fahrergewerkschafts-Präsident Alexander Wurz kennt das Problem. Und die Lösung ...