„Ein Witz!“ Verstappen wütet wegen Österreich-GP

„Das hört sich sehr einfach an“

Von außen betrachtet sei es einfach zu sagen, „ja, aber man muss doch nur innerhalb der weißen Linien bleiben“, so Verstappen. „Das hört sich sehr einfach an, ist es aber nicht. Denn wenn man so schnell durch eine Kurve fährt und einige davon blinde Kurven sind, hat man etwas mehr Untersteuern, die Reifen verschleißen, und es ist leicht, über die weiße Linie zu fahren.“ Deshalb steht für ihn fest: „Es bringt uns nicht weiter, wenn wir sagen: Ah, du bist einen Millimeter zu weit gefahren, das ist eine Strafe. Dann zieh‘ eine Mauer hoch oder füge etwas Kies hinzu."